FK Senica vábi slovenského hrdinu z európskeho šampionátu do 21 rokov

Ľady sa pohli. Senický káder sa začína pred jarnou časťou pomaly rozširovať. Nový investor si priniesol aj nových hráčov. Do klubu dokonca mieri aj reprezentačný gólman do 21 rokov Adrián Chovan.

23. jan 2018 o 13:28 Stanislav Cibulka

SENICA. Náročná jarná časť a následne aj nadstavba sa pomaly blíži, a tak si Seničania okrem nových hráčov postupne zazmluvňujú na dlhšie obdobie aj svojich súčasných hráčov. Novej zmluvy sa dočkali Lukáš Ľupták, Jakub Krč aj Erik Otrísal. Zatiaľ, čo skúsený Ľupták uzavrel s klubom zmluvu len do konca jarnej časti s možnosťou opcie, dvojicu šikovných mladíkov si klub poistil na rok v prípade Otrísala, na dva a pol roka v prípade Krča. „Som rád, že som sa s vedením klubu dohodol na predĺžení spolupráce, mám to tu rád, je tu super partia chalanov, dúfam, že sa nám podarí udržať ligu,“ povedal bezprostredne po podpise zmluvy pre klubový web Ľupták.

Diego Cuadros. (zdroj: STANISLAV CIBULKA)

Juhoamerické posily

Netrvalo dlho a zmluvy podpísali aj noví hráči. Klub počas týždňa prekvapil štyrmi novicmi – dvomi z Kolumbie a dvomi z Venezuely. Ako prvého sa podarilo Senici získať na hosťovanie talentovaného reprezentanta do 20 rokov Ronalda Chacóna z Venezuely. Ronaldo je účastníkom finálového zápasu na majstrovstvách sveta 20-ročných, ktoré sa konali minulý rok v Kórejskej republike. Venezuela podľahla Anglicku najtesnejším rozdielom 0:1.

„Som vďačný, že som dostal príležitosť byť súčasťou tohto klubu, verím, že pre Senicu prvú ligu zachránime a dôveru vo mňa splatím výkonmi na ihrisku,“ povedal pre klubový web. Ďalšou posilou Záhorákov sa stal taktiež Venezuelčan – 21-ročný Richard Enrique Celis Sánchez. Aj on prichádza na Záhorie na polročné hosťovanie. V piatok oznámil klub príchod ďalších dvoch juhoamerických posíl – kolumbijských hráčov Diega Cuadrosa (21) a Franka Castañeda (23). Rovnako ako prvá senická posila aj oni boli klubu vďační za ponúknutú šancu a tešili sa z podmienok na Záhorí. Aj v prípade Kolumbíjčanov ide o polročné hosťovanie.

Frank Castaňeda. (zdroj: STANISLAV CIBULKA)

Potrebujú čas

Nové posily mal tréner Ladislav Hudec možnosť vidieť v akcii už počas víkendu, kedy nastúpili do prípravného zápasu proti Dubnici. Výkon hráčov po niekoľkých tréningoch a prvom zápase však hodnotiť nechcel. „Je to o adaptácii. Jednoznačne. Musia si zvyknúť na podnebie, štýl, rýchle ihrisko. Oni možno ešte nikdy na umelom trávniku nehrali, takže to bude ťažké implementovať ich do mužstva. Sme v prípravnom období a prípravný zápas s Dubnicou bol práve na to dobrý. Viacej uvidíme v Turecku na normálnych, lepších terénoch a im bližších. Predsa len skočili rovno do neznámeho prostredia, musíme byť s nimi trpezliví,“ dodal na margo nových posíl tréner Hudec.

Ronaldo Chacón. (zdroj: STANISLAV CIBULKA)

Vnútiť štýl hry

Na Záhorákov čaká ešte utorňajší prípravný zápas proti Seredi a v stredu už mužstvo naberie smer Turecko, kde zotrvá desať dní na sústredení. Počas sústredenia si Seničania zmerajú sily postupne s ruským FC Avangard Kursk (26. 1.), so srbským FK Spartak Subotica (30. 1.) a s azerbajdžanským FK Sebail (1. 2.). „V Turecku sa pokúsime čo najviac využiť prírodné trávnaté plochy, nakoľko jarná časť sa nezadržateľne blíži. Čakajú nás tri prípravné zápasy, ktoré nám opäť ukážu viac. Pokúsime sa hráčom vštepiť systém, ktorý budeme chcieť na jar hrať. Stále hovorím, že to musí byť podložené našou kvalitnou prácou. Až vtedy môžeme hovoriť, že vnútime svoj štýl hry súperovi. Ak budeme veľa kaziť, tak ťažko potom súperovi niečo vnútime,“ prezradil tréningový plán v krajine polmesiaca Hudec.

Richard Celis. (zdroj: FKSENICA.EU)

Brankárska otázka

Najväčší otáznik visí v Senici nad postom brankára. Po odchode Michala Šullu a Františka Placha háji priestor medzi tromi žrďami Vojtech Milošovič. Seničania však hľadajú posilu aj na tento post a zdá sa, že sa im podarí uloviť poriadnu rybu. Na Záhorie by mal mať totiž namierené slovenský hrdina nedávnych majstrovstiev Európy do 21 rokov v Poľsku. „Čakáme na Adriána Chovana z Trenčína. Malo by sa to vyriešiť v dohľadnej dobe. Už v zápase proti Dubnici sme ho chceli vyskúšať, ale musíme čakať, ako sa to vyvinie. Ak pozitívne, tak s nami už pocestuje do Turecka,“ prezradil prestupovú bombu tréner Hudec.