Do Senice mieria Juhoameričania aj Spartakovec Lovás

Zimná príprava sa postupne rozbieha nielen na Slovensku. Pocítili to už aj Seničania, ktorým vyšiel záver jesene a o ich hráčov začali kluby prejavovať záujem.

15. jan 2018 o 12:01 Stanislav Cibulka

SENICA. Počas premiérového tréningu sa medzi Seničanmi predstavila iba jedna nová tvár – Peter Ďungel z Pohronia. Od toho si tréner Ladislav Hudec veľa sľubuje najmä kvôli jeho výbušnosti a hlavne hre s ľavou nohou. Potvrdil to ja v prvom prípravnom zápase, v ktorom Seničania zdolali Dunajskú Lužnú 1:0. Hoci sa gólovo nepresadil, súperom neraz zamotal hlavu a pre spoluhráčov chystal šance. Proti treťoligistovi bral tréner Hudec zápas skôr ako pozorovací.

„Po prvom týždni prípravy, kde len trénujete a záťaž je vyššia, vždy príde takýto zápas, aby si chlapci zahrali a aby sme ich aj videli v akcii. Súper bol dobrý na túto fázu, čo sme aj potrebovali. V prvom polčase sa mi páčilo, že sme ukazovali veci, o ktorých sme hovorili, ale nevychádzala nám koncovka. To je náš stály problém, čo sa ukázalo aj v druhom polčase,“ dobre si uvedomoval problém mužstva tréner Senice a pokračoval: „Prišli noví hráči, ako je Ďungel či Lovás a ďalší sú na ceste. Verím, že mužstvo sa skvalitní a budeme už len lepší.“

Lovás a Juhoameričania

Práve Andrej Lovás bol ďalšou novou tvárou, ktorá sa v drese Senice počas prípravného zápasu predstavila. Lovása si ešte pred sezónou upísal súčasný líder Spartak Trnava. Počas letnej prípravy sa však zranil a následne sa už do zostavy pri dobre fungujúcej zostave spartakovcov nedostal. Otázny je však aj jeho pobyt na Záhorí.

Andrej Lovás si zahral za Senicu proti Dunajskej Lužnej. Jeho ďalšie zotrvanie zatiaľ visí vo vzduchu. Tréner Hudec však verí, že mužstvo posilní. (zdroj: STANISLAV CIBULKA)

„Uvidíme, ako to s Lovásom dopadne. Blíži sa to pomaly k definitíve. Andrej Lovás chce hrávať, a keďže Trnava naozaj „šlape“, jeho šanca na väčšiu minutáž klesá. Aj on prejavil záujem, tak uvidíme, ako sa to vyvinie. Čakáme na príchod juhoamerických hráčov. Dvaja už prišli, ale, samozrejme, že bude trvať, kým sa do toho dostanú,“ prezradil ďalšiu novinku Hudec.

Otáznik nad Lovásom visí aj preto, že údajne má so Spartakom cestovať na sústredenie do Turecka. V Senici však o neho záujem prejavili.

Brankárska otázka

Gólman František Plach bol počas celej jesene oporou mužstva a už počas prvého tréningu tréner Hudec avizoval jeho odchod do Poľska. To sa nakoniec naplnilo a Plach zamieril do Piastu Gliwice, kde vystriedal odchádzajúceho odchovanca Spartaka Trnava Dobrivoja Rusova. A keďže svoj prestup do Slovana Bratislava spečatil aj Michal Šulla, v Senici stoja pred vážnou dilemou.

Senickú bránu hájil počas zápasu s Dunajskou Lužnou Vojtech Milošovič. Kto sa k nemu pridá? (zdroj: STANISLAV CIBULKA)

„Sme pripravení riešiť brankársku otázku, je to v riešení,“ prezradil stroho Hudec a nechcel zachádzať do detailov. Podľa našich informácii by však malo ísť o brankárov z ligy, ktorí, hoci dokázali svoje kvality, vo svojich kluboch pravidelne nechytajú.

Medveděv sa zrejme vráti

Okrem gólmanov prišli Seničania v priebehu uplynulého týždňa aj o Jurijho Medveděva. Ten sa totiž upísal bratislavskému Slovanu. Na smolu samotného hráča sa však počas prípravy zranil a vyzerá to na dlhšiu prestávku. Aj preto Ladislav Hudec verí, že práve toto dostane jeho bývalého zverenca späť na Záhorie, aspoň na hosťovanie. „

Škoda zranenia pre Medveděva. Ak by bol fit, pocestoval by do Turecka a pobil by sa o svoju šancu. Keďže však jeho zranenie vyzerá byť vážnejšie, hovorí sa až o piatich týždňoch, tak šancu presadiť sa v Slovane má menšiu. Ak sa uzdraví, je veľmi pravdepodobné, že bude na jar hosťovať v Senici. Úprimne poviem, rátal som s tým, že by išiel do Slovana, ale aj stým, že by nám ho dali na hosťovanie,“ prezradil Hudec.

Šmorín padol

Škrt v plánoch spravili Seničanom aj Šamorínčania. Plánovaný stredajší zápas proti ŠTK Šamorín sa nakoniec neodohrá. „V stredu nám odpadol zápas so Šamorínom. Zahráme si teda modelovaný zápas medzi nami, jedenásť na jedenásť. Všetci hráči budú v záťaži, všetkých uvidíme a v sobotu pokračujeme s Dubnicou,“ ukončil Hudec.