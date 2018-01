Skromnému chalanovi zo Záhoria vzala na MS 20 slávu ľavá švédska žrdka

Holíčsky rodák a odchovanec skalického hokeja MARIÁN STUDENIČ patrí k veľkým talentom slovenského hokeja. Potvrdil to aj na Majstrovstvách sveta juniorov do 20 rokov v Buffale. Turnaj sa však takmer pre neho skončil tragédiou.

4. jan 2018 o 15:16 Stanislav Cibulka

SKALICA. Hoci má Marián Studenič za sebou druhý šampionát za „dvadsiatkárov“ a na konte nula kanadských bodov, rozhodne patril na MS k ťahúňom tímu. Korčuliarsky aj technicky vyspelý mladík patril k najlepším. V korčuliarskej rýchlosti sa mu ťažko rovnali aj Kanaďania, či večne „lietajúci“ Fíni. Rovnako bolo ťažké mu zobrať aj puk z hokejky.

Rodák z Holíča na seba upútal už v roku 2015, kedy sa ako šestnásťročný prvýkrát predstavil v zápase seniorskej Tipsport ligy. Dres Skalice na seba obliekol v poslednom zápase základnej časti, kedy Záhoráci prehrali na ľade Popradu 1:6. Studenič nastupoval v tretej formácii a na svoje konto si pripísal dva strelecké pokusy a jeden mínusový bod.

V nasledujúcej sezóne sa však už pevne udomácnil v základnej zostave a postupne sa z tretieho útoku prepracoval až do prvého. V šiestom kole vtedajšieho ročníka 2015/2016 sa postaral o prvé víťazstvo Skalice v sezóne, kedy sa pod víťazstvo 4:2 nad Žilinou podpísal dvomi gólmi. Vtedy šestnásťročný talent dával obrane vlkov poriadne zabrať.

Medzi skúsenými

Zápasy postupne pribúdali a pohoda na hokejke Studeniča bola badateľná. „Je to pre mňa veľká škola. Veľmi si to vážim. Vždy sa snažím zo seba dostať všetko, aby som si udržal dôveru trénerov, vedenia aj spoluhráčov. Už som si zvykol na extraligové tempo, o to je to pre mňa jednoduchšie.